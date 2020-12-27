Макрон недоумевает над Пашиняном, а мир смеется над Макроном

Пытающийся изо всех сил предстать перед армянской общиной Франции "лидером всея армянства" президент Эммануэль Макрон, сам того не осознавая, превращается из некогда перспективного политика в забавного шоумена, над которым презрительно посмеивается все мировое сообщество.

Оказывается через несколько дней после подписания премьером-министром Армении Николом Пашиняном акта капитуляции 9 ноября, Макрон решил подсластить пилюлю проигравшей стороне и прибыл на обед с представителями армянской общины.

Во время обеда Макрон разоткровенничался и выразил недоумение по поводу личности и поведения Пашиняна. По словам Макрона, во время войны он неоднократно связывался с ним, предлагал свою поддержку и даже писал СМС. При этом глава Франции посетовал, что Пашинян ни разу по собственной инициативе не связывался с Макроном и ни о чем не просил.

Макрона особенно удивило то, что ни до подписания документа 9 ноября, ни потом, Пашинян не связывался с ним и не сообщил о том, что он собирается подписать документ или что можно сделать после подписания, чтобы смягчить последствия капитуляции.

"Ведь я являюсь президентом страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Почему он не сообщил или не попросил поддержки перед подписанием или после него?", - обиженно отметил Макрон.

Откровенно потешно наблюдать над тем, как президент одной из ведущих европейских держав так пресмыкается перед премьером-капитулянтом. Понятное дело, что Макрону в действительности наплевать и на Армению, и на Пашиняна и на армянский народ, что он старается исключительно ради себя любимого, дабы выиграть предстоящие президентские выборы во Франции. Ради собственных амбиций Макрон даже готов пожертвовать имиджом собственной страны, чем явно нарушает национальные интересы Франции.

Мсье Макрон, если вы так кичитесь тем, что являетесь главой члена МГ ОБСЕ, то почему усилия вашей страны по урегулированию нагорно-карабахского конфликта на протяжении более 20 лет, а также последние 4 года во время вашего президентского срока, так и не привели к ощутимому результату? Почему вы лично до сих пор пытаетесь представить страну-агрессора, коей является Армения, в качестве невинной жертвы? Видимо вы, господин Макрон, воспринимаете соответствующий мандат Франции в бездействующей организации только в контексте защиты интересов Армении и оперируете подобным образом.

К великому вашему сожалению, пересмотреть итоги Второй Карабахской войны невозможно, поезд уже ушел. Азербайджан вернул собственными силами то, что ему принадлежит по международному праву. И если вы попытаетесь науськать Армению в очередной раз на Азербайджан, это обернется трагедией для армянского народа и еще больше уроните Францию в глазах азербайджанского общества. Единственным правильным решением с вашей стороны было бы признание собственных ошибок и налаживание совершенно иных двусторонних отношений со страной-победителем, сотрудничать с Азербайджаном на основе равноправия и взаимного интереса.

Мяч на вашей стороне мсье Макрон, как им распоряжаться - решать тоже вам...

Абдул Керимханов,

заместитель главного редактора Day.Az