https://news.day.az/politics/1302052.html Путин и Эрдоган выступают гарантами региональной безопасности - Заявление Пескова
Путин и Эрдоган выступают гарантами региональной безопасности - Заявление Пескова
Личные отношения Путина и Эрдогана дают возможность гармоничного выхода из спорных ситуаций.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"РФ и Турция являются крупнейшими игроками, которые могут поспособствовать стабильности и безопасности в регионе", - отметил он.
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