Путин и Эрдоган выступают гарантами региональной безопасности

Личные отношения Путина и Эрдогана дают возможность гармоничного выхода из спорных ситуаций.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"РФ и Турция являются крупнейшими игроками, которые могут поспособствовать стабильности и безопасности в регионе", - отметил он.