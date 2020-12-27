Чему должны учить детей миротворцы в Ханкенди?

С очень удивительными, мягко говоря, нюансами иногда приходится сталкиваться в преломление к происходящему в Нагорном Карабахе.

Так, согласно данным раздела "Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе" портала Министерства обороны России, 25 декабря 2020 г. военнослужащие российского Центра гуманитарного разминирования (ЦГР) в регионе "провели урок миротворца" для школьников г. Ханкенди, на котором рассказали "об особенностях и специфике миротворческой деятельности". В рамках чего миротворцы провели с учениками занятия по соблюдению требований безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов(1).

Урок такого рода был не первым опытом. Еще 17 декабря военнослужащие российского ЦГР аналогичные занятия провели с учащимися школы г. Чартара(2). В свете данной информации возникает вопрос, а почему бы военнослужащим ЦГР не разъяснить школьникам причину, по которой миротворцы вынуждены заниматься разминированием? Кто заминировал регион? В каких целях? Какова подоплека этого бесчеловечного действа?

Вопрос ведь далеко не праздный, тем более на фоне констатации замначальником Центра (примирения сторон) российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, полковником Д. Перепелкиным продолжающегося разминирования, поиска неразорвавшихся боеприпасов и взрывных устройств. По его информации, на 24 декабря 2020 г. "обнаружено более 9 тыс. взрывоопасных предметов, очищено более двухсот пятидесяти гектар территории"(3).

Здесь же можно отметить, что в результате проведенного с 27 сентября по 30 ноября 2020 г. разминирования на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях, осуществленного Национальным агентством по разминированию Азербайджана (ANAMA), обнаружено 727 неразорвавшихся боеприпасов, 4 330 противопехотных мин, 1 110 противотанковых, 1 743 взрывателя и т. д.(4). Согласно данным директора Агентства Газанфара Ахмедова, "80% освобожденных от оккупации земель опасны с точки зрения нахождения там взрывчатых веществ, мин, невзорвавшихся боеприпасов". На обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов потребуется от пяти до шести лет, а для полного разминирования всех освобожденных от армянской оккупации районов - до 13 лет(5).

Причем нашпигованность армянскими террористами минами азербайджанских территорий приводит к смертям и ранениям. Свидетельством чего является такой факт, что 23 ноября в результате подрыва мины в районе села Суговушан офицер российского контингента миротворческих сил получил ранение. Помощь которому была оказана бакинскими врачами(6). Ну а 17 декабря подрыв взрывного устройства произошел при разминировании участка в районе Шуши. В результате чего тяжелое ранение получил офицер группы разминирования Международного противоминного центра (при транспортировке в госпиталь он скончался) (7). Не случайно несколько дней назад президент России Владимир Путин заявил, что российские миротворцы многое делают для разминирования территорий и восстановления социальной инфраструктуры, "рискуют собой, к сожалению, не без потерь, рискуют своей жизнью"(8).

А отсюда - все тот же вопрос, который прозвучал чуть выше: по какой причине на "уроках безопасности" российские миротворцы не разъяснят школьникам, кто и почему заминировал Нагорный Карабах? Хотя, возможно, учащиеся прекрасно знают истоки происходящего. Но, спрашивается, аплодируют ли они бесчеловечности своих близких, кто умудрился заминировать школы? К примеру, 1 декабря завершились проводимые миротворцами саперные работы по обследованию местности, поиску и очистке от взрывоопасных объектов территории общеобразовательной школы № 10 Ханкенди(9).

Двигаемся дальше и обнаруживаем, что схожие шаги в Нагорном Карабахе предпринимают сотрудники МЧС России, которые, в частности, провели "открытые уроки безопасности в школе в селе Иванян"(10).

Село Иванян, никак не иначе! Хотя в реалии речь идет о Ходжалы. Так почему бы в рамках этого открытого урока не ознакомить подрастающее поколение с трагедией ходжалинцев 1992 года, унесшей жизни 613 человек, из которых 63 ребёнка?

Интересно, что в одном из своих выступлений перед школьниками в Ханкенди представитель командования миротворческой миссии в Нагорном Карабахе высказался в следующем духе: "Мы мечтаем и хотим, чтобы на эту многострадальную землю не пришли такие события, как война"(11). В свете прозвучавшего проявляется очередной вопрос - а кто инициировал в регионе эти войны? Кто изгонял азербайджанцев со своих исторических земель? Быть может, все-таки на "уроках безопасности" рассматривать именно эти вопросы, с конкретными фактами, цифрами, да и фотографиями? Хотя, хотя, тоже вот вопрос - а возымеет ли это действие? Ведь непосредственно родители многих из учащихся сами приложили руку к тому, что привело смертям безвинных азербайджанцев.

Ну и еще один штрих. На том самом уроке 25 декабря на стойке для флагов рядом с флагом России красовался непонятный лоскут, считающийся флагом марионеточной и никем непризнанной т. н. "НКР"(11). Вот интересно, насколько данное действо соответствует позиции официального Кремля, ежели 17 декабря В. Путин озвучил, что Нагорный Карабах "с точки зрения международного права Азербайджан"(12)?

Вопросы, вопросы, вопросы... Ответы на которые, безусловно, очень важны. Миротворцы России действительно ведут значительную работу. Потому будем надеяться, что ситуация с флагами была досадным недоразумением.

Теймур Атаев

1.Российские миротворцы провели занятия по мерам безопасности с учениками одной из школ Степанакерта

http://mil.ru/russian_peacekeeping_forces/news/more.htm?id=12331783@egNews

2.Российские миротворцы провели занятия по мерам безопасности с учениками школы №1 в городе Чартар

http://mil.ru/russian_peacekeeping_forces/news/more.htm?id=12330735@egNews

3.Брифинг заместителя начальника Центра (примирения сторон) российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе полковника Д.О. Перепелкина

http://mil.ru/russian_peacekeeping_forces/news/more.htm?id=12331874@egNews

4.ANAMA о разминировании в зоне конфликта

https://turan.az/ext/news/2020/11/free/politics%20news/ru/130418.htm

5.Осторожно, мины! Армяне оставили коварное наследство в Карабахе

https://1news.az/news/ostorozhno-miny-armyane-ostavili-kovarnoe-nasledstvo-v-karabahe

6.Азербайджанский военный погиб при взрыве мины в Карабахе

https://ria.ru/20201123/vzryv-1585963532.html

7.Российский офицер погиб при разминировании в Нагорном Карабахе

https://tass.ru/armiya-i-opk/10299835?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

8.Расширенное заседание коллегии Минобороны

http://kremlin.ru/events/president/news/64684?fbclid=IwAR2ggovTbbQux5rPe2zOLCr_rc_7_GADDg-mKfbN5hmbBltAc7YoZOGPfvI

9.Минобороны рассказало о результатах разминирования в Карабахе

https://ria.ru/20201202/razminirovanie-1587269104.html

10.Сотрудники МЧС России провели открытые уроки безопасности в восстановленной школе Нагорного Карабаха

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4320229

11.Первая общеобразовательная школа в Степанакерте возобновила работу

https://ria.ru/20201127/stepanakert-1586584966.html

12.Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина

http://kremlin.ru/events/president/news/64671