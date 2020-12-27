Река, разделяющая азербайджанские и армянские позиции

В Сети распространилось видео расположения азербайджанских и армянских позиций.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Как видно из кадров, позиции разделяет небольшая речка.

Представляем вашему вниманию данное видео: