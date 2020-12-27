https://news.day.az/politics/1302070.html Река, разделяющая азербайджанские и армянские позиции - ВИДЕО
Река, разделяющая азербайджанские и армянские позиции - ВИДЕО
В Сети распространилось видео расположения азербайджанских и армянских позиций.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Как видно из кадров, позиции разделяет небольшая речка.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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