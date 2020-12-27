Макрон имел политические, экономические и военные интересы на оккупированных территориях Азербайджана

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с представителями армянской общины через несколько дней после подписания известного документа о капитуляции Армении от 10 ноября выразил сомнения относительно личности и поведения армянского премьера Никола Пашиняна. Макрон сказал, что неоднократно связывался с Пашиняном во время войны, предлагал свою поддержку и даже писал смс-сообщения, но тот никогда сам ему не звонил и ни о чем не просил.

Как сказал телеканалу Real TV депутат парламента Азербайджана Арзу Нагиев, и Франция, и лично Макрон имели политические, экономические и военные интересы на оккупированных территориях, поэтому правительство Макрона не может смириться с потерей этих территорий, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"После 44-дневной войны позиция Франции и самого Макрона не изменилась. Политическая, экономическая и гуманитарная поддержка "младшей сестры"-Армении продолжилась, несмотря на то, что как сопредседатель Минской группы ОБСЕ Франция должна была демонстрировать нейтральную позицию. Как видно, Эммануэль Макрон понимал мандат сопредседателя Минской группы ОБСЕ только в контексте защиты интересов Армении и поступал соответствующим образом. Заявления и действия Макрона еще раз показывают, что действия Франции не соответствовали требованиям сбалансированного, справедливого сопредседательства и она будет продолжать демонстрировать неадекватную позицию", - сказал он.