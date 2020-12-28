Азербайджанский вертолет попал ракетой прямо в открытый люк армянского танка

Youtube-канал Caliber подготовил видеосюжет, в котором представлены эксклюзивные кадры мастерства азербайджанских пилотов во время 44-дневной Отечественной войны.

"Во время одного из своих обширных интервью, посвященных Дню азербайджанской армии министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов отметил, что исходя из опыта боев апреля 2016 года в арсенал вооруженных сил были закуплены вертолетные ракетные системы, позволяющие наносить удар по противнику с приличного расстояния.

Во время июльской диверсии Армении в Товузском направлении Азербайджан впервые использовал в боях Spike NLOS - универсальную многоцелевую мультиплатформенную электронно-оптическую ракетную систему, работающую по технологии стрельбы в отсутствии видимости цели", - отмечают авторы проекта.

Также подчеркивается, что пилоты наших вертолетов во время победоносной войны заставили врага понять, что такое оружие XXI века. Одна из ракет нанесла удар прямо в открытый люк командира танка, уничтожив экипаж и сам танк.

Подробнее в видеосюжете Caliber: