Ставший шехидом в Ходжавенде солдат

27 декабря около 15.30 незаконная армянская вооруженная группировка, оставшаяся в направлении села Агдам Ходжавендского района Азербайджана, атаковала части азербайджанской армии, передает Day.Az.

В результате один из наших военнослужащих, солдат Ганбаров Эльмир Раил оглу, был убит, а солдат Алиев Эмин Сулейман оглу был ранен. После оказания первой помощи наш раненый военнослужащий был эвакуирован в лечебное учреждение, и его жизни ничего не угрожает.