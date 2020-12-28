"Я пойду за помощью к Азербайджану"

Отец одного из пропавших без вести армянских военнослужащих готов пойти на переговоры с азербайджанской стороной.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа, об этом он заявил на прошедшей в Ереване встрече родственников без вести пропавших военных с премьер-министром Николом Пашиняном.

Мужчина оценил работу правительства как неудовлетворительную. "Родители собрались, чтобы получить ответы на свои вопросы, хотя бы на 70%. Я так и не получил ответы на свои вопросы. Я не удовлетворен работой правительства. Я пойду на переговоры с азербайджанцами", - сказал отец пропавшего без вести военного.

Он добавил, что принимал личное участие в поисках без вести пропавших военных и вел переговоры с представителями азербайджанской стороны.

На данный момент у родителей накопилось множество вопросов к правительству: относительно без вести пропавших, поиска и вывоза тел погибших, а также количеством оборудования для ДНК-анализа.

Ранее, ищущая своего сына, пропавшего в ходе второй карабахской войны, армянская мать обвинила официальный Ереван в бездействии, заявив о намерении перейти на сторону Азербайджана.