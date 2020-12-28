В Раде азербайджанцев Украины состоялась встреча с депутатами

В Раде азербайджанцев Украины (РАУ) состоялась встреча с группой депутатов Украины. В ходе мероприятия депутаты поздравили азербайджанский народ с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира, отметили высокий уровень связей межпарламентской рабочей группы Украина-Азербайджан с РАУ.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Фуад Мурадов, присоединившись к встрече, приветствовал участников и поздравил их с наступающим Новым годом, пожелал им успехов в дальнейшей деятельности и подчеркнул важность развития данных связей в предстоящие годы. Отметив, что Украина является одним из ближайших партнеров Азербайджана, председатель комитета говорил о шагах, предпринятых главами государств в деле формирования взаимных политико-экономических отношений.

Руководство РАУ от имени диаспоры поблагодарило депутатов за поддержку справедливой позиции Азербайджана в Карабахской войне. Выступившие затем председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины Хикмет Джавадов и председатель Конгресса азербайджанцев Киева Олег Крапивин поздравили депутатов с наступающим Новым годом, выразили от имени диаспоры членам парламента признательность за то, что в ходе 44-дневной Отечественной войны они находились рядом с Азербайджаном, и констатировали значение парламентской дипломатии между нашими странами.

Сопредседатель межпарламентской рабочей группы Украина-Азербайджан Валерий Колюх, заместитель председателя рабочей группы Людмила Марченко, председатель комитета международных связей Верховной Рады Украины, вице-президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Александр Александрович Мережко, депутат Марьян Заблоцкий, секретарь межпарламентской рабочей группы Иван Слабодяник, выступая на мероприятии, с удовлетворением подчеркнули развитие украинско-азербайджанских связей по восходящей и отметили важность поддержки двумя братскими государствами территориальной целостности друг друга.

На встрече была особо отмечена деятельность азербайджанской диаспоры в Украине в период пандемии и подчеркнута важность реализации новых проектов для дальнейшего развития связей с диаспорой.

В заключение мероприятия была показана посвященная нашей стране выставка работ азербайджанских художников, проживающих в Украине.