Семена Пегова-Габрелянова привезут в Гянджу

С момента окончания войны в Карабахе прошло более полутора месяца. Однако, похоже что проармянскому "блогеру" Семену Пегову и стоящему за ним медиамагнату Араму Габрелянову до сих пор хочется оставаться в тренде. Поэтому Габрелянов то и дело пускает в СМИ разного рода фейки посредством своего подданого Пегова.

Так, Пегов в своем Телеграм-канале WarGonzo сегодня сообщил о неких планах Турции построить военную авиабазу в Гяндже. При этом, продавшийся с потрохами своему боссу Араму Ашотычу Пегов отмечает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы "оказался не слишком доволен итогами Второй Карабахской войны".

Во-первых, военно-политическое руководство Азербайджана неоднократно заявляло, что на территории страны нет военных баз иностранных государств. Помимо этого Азербайджан является председателем "Движение неприсоединения" с 2019 по 2022 годы. Это означает, что Азербайджан не будет как минимум до 2022 года входить ни в какой военный блок. Либо Пегов недалекий умом человек и не знает таких подробностей, либо он намеренно пытается запудрить мозги читателям своего блога.

Что касается реплики в адрес президента Турции, то и здесь провокатор Пегов нагло лжет. Реджеп Тайип Эрдоган поздравил народ Азербайджана и лично Президента Ильхама Алиева с исторической победой в Отечественной войне. В январе 2021 в Агдаме начнет работу российско-турецкий мониторинговый центр, и по данным СМИ, турецкие военные во главе с генералом уже выехали в Азербайджан, откуда будут отправлены к месту дислокации.

Кстати еще в начале войны Азербайджан завел уголовное дело на Семена Пегова. Против него возбуждено уголовное дело по статьям 214-2 (публичные призывы к терроризму), 281.1 (публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики).

Если же Пегов мудреным образом делает намек на то, что хочет отбиться от своих армянских покровителей и сбежать в Гянджу, то это возможно при одном условии. Пегов должен сдаться азербайджанским органам власти и, если его вина будет доказана в суде, отбыть положенный срок. Когда же горе-провокатора будут этапировать, ему обязательно предоставится возможность из окна автозака посмотреть и на Гянджу, и на несуществующую авиабазу. Сам убедится.

Байрам Эльшадов