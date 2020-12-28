Президента Афганистана поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Исламской Республики Афганистан Мухаммад Ашраф Гани направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство господин Президент.

Передаю Вам искренние приветствия и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения. Этот год является успешным годом исторических побед в обеспечении территориальной целостности Азербайджана, завоеванных благодаря Вашему 17-летнему мудрому и дальновидному лидерству.

В период, когда Азербайджан успешно преодолел одну из самых больших угроз стабильности региона, мы готовы работать с Вами для достижения двустороннего и многостороннего сотрудничества и прогресса", - говорится в поздравительном письме.