В Азербайджане возбудили дела против убийц пленных азербайджанских солдат

Проводятся необходимые следственные мероприятия в связи с противоправными действиями в отношении азербайджанских военнослужащих.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Отмечается, что после анализа ряда видероликов, проведенного Генеральной и Военной прокуратурами, было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР по каждому из фактов убийства пленных и обезглавливания их, запечатленных в распространившихся видео.

Несмотря на то, что Генпрокуратура два раза официально заявляла о возбуждении уголовных дел по вышеуказанным фактам и продолжении оперативно-следственных мероприятий, направленных на привлечение виновных лиц к ответственности и выявление других лиц, противоположная сторона не сделала никаких заявлений по указанным фактам, и это говорит о том, что указанные преступления не расследуются правоохранительными органами Армении и руководство этой страны и впредь не намерено предпринимать каких-либо шагов для наказания лиц, совершивших преступления.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики считает, что правоохранительные органы Армении должны провести расследование в соответствии с требованиями норм международного права в связи с преступлениями, совершенными военнослужащими своей страны, и обеспечить предоставление подробной информации мировой общественности.