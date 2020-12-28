https://news.day.az/politics/1302305.html Внесено изменение в повестку сегодняшнего заседания Милли Меджлиса
Внесено изменение в повестку сегодняшнего заседания Милли Меджлиса
Внесено изменение в повестку сегодняшнего заседания Милли Меджлиса.
Как сообщает Day.Az, в повестку заседания добавлены два вопроса.
Это законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс" (первое чтение) и законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О государственном долге" (первое чтение).
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