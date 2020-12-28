Внесено изменение в повестку сегодняшнего заседания Милли Меджлиса.

Как сообщает Day.Az, в повестку заседания добавлены два вопроса.

Это законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс" (первое чтение) и законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О государственном долге" (первое чтение).