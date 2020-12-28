В Налоговый кодекс внесли изменения

Предлагается внести изменения в Налоговый кодекс.

Как сообщает Day.Az, согласно закону "О приобретении земли для государственных нужд", компенсации, выплачиваемые юридическим лицам, освобождаются от налогов.

В связи с этим предлагается внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс.

Согласно статье 150.1.9 НК нотариус, удостоверяющий договоры представления земельных участков, жилых и нежилых помещений, обязан удерживать налог у источника оплаты. Согласно поправке, теперь требование этой статьи распространяется на физических лиц.

Таким образом, нотариус обязан удерживать налог у источника оплаты при утверждении договоров представления земельных участков, жилых и нежилых помещений физическими лицами.

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса законопроект был вынесен на обсуждение и принят в первом чтении.