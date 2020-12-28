Президент Ильхам Алиев ознакомился с реконструированным участком дороги Баку-Губа-граница с РФ, а также принял участие в открытии 30-километрового участка МТК "Север-Юг"

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в рамках реконструкции автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией на участке от 7,5 километра до Масазырского круга.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства также принял участие в открытии первого 30-километрового участка новой автодороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией, являющейся составной частью международного транспортного коридора "Север-Юг".

Отметим, что в последние годы под руководством Президента Ильхама Алиева в Азербайджане реализуются инфраструктурные проекты, имеющие важное социальное и экономическое значение. Они укрепляют экономический потенциал нашей страны в целом, вносят большой вклад в работу, направленную на дальнейшее улучшение социального положения населения. Автомагистраль Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией, строящаяся в соответствии с распоряжениями и поручениями главы государства, является очередным важным шагом в деле расширения дорожной инфраструктуры, ее дальнейшей модернизации. В рамках данного проекта завершилась реконструкция участка от 7,5 километра дороги до Масазырского круга.

Председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства об исполнении работ. В рамках проекта расширен автомобильный тоннель, проходящий под Хырдаланским кругом. В каждом направлении построены дополнительные тоннели. Кроме того, в ходе реконструкции на участках, поднимающихся к Хырдаланскому кругу и спускающихся от него, построена двухполосная дорога. Проделанные работы играют важную роль в предотвращении автомобильных заторов, возникающих в этом направлении, обеспечении интенсивности движения автомобилей, безопасности водителей и пассажиров.

В соответствии с проектом недалеко от Хырдаланского круга автодороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией также построен новый железнодорожный мост.

Отметим, что технические характеристики прежнего моста мешали нормальному и безопасному движению автомобилей. Поэтому было принято решение о снесении данного моста и строительстве на его месте нового моста, отвечающего современным стандартам. Реализация проекта сыграет большую роль в предотвращении пробок в этой части города, безопасности движения поездов.

Президент Ильхам Алиев также принял участие в открытии первого 30-километрового участка - между поселками Яшма и Гилязи Хызинского района - новой автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией, являющейся составной частью международного транспортного коридора "Север-Юг".

Новая дорога протяженностью 150 километров имеет 4 полосы движения. В настоящее время завершается строительство новой магистрали на участке между селом Гяндоб Шабранского района и поселком Самур Гусарского района. Данная магистральная автодорога, которая прокладывается по новому направлению, короче прежней на 13 километров. Строительство остальных участков дороги планируется завершить во второй половине следующего года. На новую автомагистраль можно выехать по дорожным развязкам через Сиязаньский и Шабранский районы, а также территорию, пересекающуюся с автодорогой Губа-Хачмаз. Плата за использование новой магистральной автодороги будет различной за каждый километр для грузовых и легковых автомобилей. Строительство данной дороги еще больше повысит эффективность международного транспортного коридора "Север-Юг", обладающего стратегическим значением с точки зрения международного транспортного сотрудничества. Строительство дороги послужит дальнейшему расширению экономического сотрудничества Азербайджана со странами, участвующими в проекте. Кроме того, прокладка новой автодороги, наряду с дальнейшим улучшением транспортных услуг, придаст дополнительный импульс развитию туризма в регионе, сыграет основную роль в грузо- и пассажироперевозках по коридору.