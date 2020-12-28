Необходимо обеспечить безопасность границ Азербайджана в рамках мер международного права

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в понедельник о намерениях обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым безопасность границ Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы сотрудничаем с Россией во многих сферах, даже если наши взгляды по каким-то вопросам различаются. У нас разные взгляды в Сирии, но наше сотрудничество, которое началось благодаря астанинскому процессу, продолжается. В Ливии мы также по разные стороны, но мы поделились с вами нашей с Россией работой на высоком уровне, которая была проделана для установления постоянного перемирия. Мы также обсудим тему Азербайджана и Армении. Необходимо, чтобы безопасность границ Азербайджана была обеспечена в рамках мер международного права. В этом вопросе мы рассмотрим шаги, которые будет необходимо предпринять", - сообщил глава МИД Турции на пресс-конференции в Анкаре.