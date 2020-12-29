Армянские вандалы оскорбили мусульман

Акты вандализма со стороны армян в отношении азербайджанских исторических памятников свидетельствуют об оскорблении исламских ценностей и всего мусульманского мира. Мы были свидетелями того, как армяне превратили мечеть в освобожденном от оккупации селе Мемер Губадлинского района в свинарник. Та же учать постигла и мечети Гияслы, где армяне держали скот. Вышеперечисленное говорит о ненависти армян как к азербайджанскому народу, так и Исламу в целом.

Об этом Day.Az сказал член Комитета по науке и образованию Милли Меджлиса Джейхун Мамедов.

Депутат напомнил, что согласно Исламу мечеть является Домом Всевышнего.

"Приверженцы всех религий стараются проявлять уважение к Дому Всевышнего. Но у армян невозможно увидеть такой подход. Они сознательно совершали грязные поступки, чтобы оскорбить религиозные чувства азербайджанцев. Более того, они гордятся своими гнусными выходками", - отметил он.

По его словам, международная организация ЮНЕСКО обязана осудить зверства армян в отношении исламских памятников, совершенные в Карабахе во время оккупации.

"Азербайджан справедливо считается одним из известных в мире центров мультикультурализма. Азербайджанская модель толерантности и мультикультурализма принимается во всем мире. В центре Баку есть армянская церковь, где хранится редкая армянская литература. Кроме того, в столице есть 3 православные церкви, 1 синагога и 1 католический храм. Православные церкви есть также в Гяндже и Хачмазе. Только в селе Нидж Габалинского района функционируют 2 албанские церкви. Эти памятники культуры периодически ремонтируются со стороны государства. В целом, во всех регионах страны с большим уважением относятся к историческим и религиозным памятникам и последователям разных религий", - подчеркнул депутат.

Далее парламентарий подчеркнул, что армяне относятся с нетерпимостью не только к мусульманским мечетям, но и христианским святыням.

"Армяне беспощадно разрушали христианские памятники культуры. Ряд албанских церквей в Карабахе были стерты с лица земли, поскольку их не удалось арменизировать. Православная церковь в Ходжавендском районе также была разрушена армянами", - напомнил наш собеседник.

Депутат полагает, что при таком раскладе дел попытки руководства Армении говорить о "дружбе" с рядом стран мусульманского мира является лицемерием.

"Называя себя "друзьями" мусульман, армяне выглядят в образе волка в овечьей шкуре. Мусульманские страны должны учитывать эти деликатные моменты в отношениях с Арменией, осудить разрушение и оскорбление мечетей. К этому вопросу нужно подходить очень серьезно, варварство армян не должно сойти им с рук", - заключил Джейхун Мамедов.

Абдул Керимханов