Крупная группа армянских диверсантов попала в окружение в Ходжавендском районе

Крупная группа армянских диверсантов находится в окружении в Ходжавендском районе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Телеграм-канал "Девичья Башня".

При этом отмечается, что армянские диверсанты не собираются сдаваться. Более подробной информации пока нет.