https://news.day.az/politics/1302357.html Крупная группа армянских диверсантов попала в окружение в Ходжавендском районе
Крупная группа армянских диверсантов попала в окружение в Ходжавендском районе
Крупная группа армянских диверсантов находится в окружении в Ходжавендском районе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Телеграм-канал "Девичья Башня".
При этом отмечается, что армянские диверсанты не собираются сдаваться. Более подробной информации пока нет.
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