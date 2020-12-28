Азербайджан готов к сотрудничеству с партнерами по ГУАМ

"Надеемся, что ситуация, возникшая после окончания 44-дневной войны, будет характеризоваться как этап реконструкции и восстановления мирного совместного проживания после конфликта".

Как сообщили Day.Az в министерстве иностранных дел (МИД), об этом заявил в своем выступлении на заседании Совета министров иностранных дел ГУАМ министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он отметил, что трехстороннее заявление создало почву для прекращения продолжавшегося примерно 30 лет вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном, возвращения вынужденных переселенцев в свои дома и реализации огромного экономического потенциала: "Предусматривается восстановление всех экономических и транспортных связей в регионе. Это может усилить роль нашего региона в торговле между Азией и Европой.

Появляются новые возможности для развития и сотрудничества, и ГУАМ может воспользоваться новыми реалиями. В этом плане Азербайджан готов к сотрудничеству с партнерами, в том числе и со странами-членами ГУАМ для внесения вклада в мир и стабильность в регионе".