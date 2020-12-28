Между ГУАМ и Управлением по борьбе с наркотиками ООН будет подписан меморандум о взаимопонимании

С Управлением по борьбе с наркотиками ООН будет подписан меморандум о взаимопонимании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в ходе заседания министров иностранных дел стран-членов ГУАМ сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он сообщил, что ГУАМ - важная региональная платформа для продвижения демократии, укрепления региональной безопасности и расширения устойчивого развития. "Роль нашей организации в системе международных отношений продолжает значительно расти. Мы считаем, что есть потенциал для большей эффективности и возможностей синергии", - отметил министр.

"Позитивное развитие наблюдалось и в сфере сотрудничества между организациями. Подписан меморандум о взаимопонимании между ГУАМ и Организацией сотрудничества железных дорог. Проект меморандума о взаимопонимании между ГУАМ и Управлением по борьбе с наркотиками ООН, почти готов, и ожидается, что он будет подписан в ближайшее время", - добавил Джейхун Байрамов.