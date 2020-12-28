На границе с Арменией появилась надпись "Добро пожаловать в Азербайджан!"

На границе Азербайджана и Армении появился щит с надписью "Добро пожаловать в Азербайджан!".

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Отмечается, что надпись находится на дороге Горис-Кафан.