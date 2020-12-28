https://news.day.az/politics/1302395.html На границе с Арменией появилась надпись "Добро пожаловать в Азербайджан!" - ВИДЕО
На границе с Арменией появилась надпись "Добро пожаловать в Азербайджан!" - ВИДЕО
На границе Азербайджана и Армении появился щит с надписью "Добро пожаловать в Азербайджан!".
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Отмечается, что надпись находится на дороге Горис-Кафан.
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