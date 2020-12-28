Минобороны Азербайджана обновило список шехидов Отечественной войны
"Представляем к сведению фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения 2823 военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, павших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 28 декабря".
Как передает Day.Az, об этом говорится в информации Минобороны Азербайджана.
"Следует отметить, что в настоящее время ведутся работы по поиску свыше 30 военнослужащих, числящихся без вести пропавшими, и идентификации более 50 лиц, личности которых не установлены.
Информация об этом периодически будет предоставляться общественности.
Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!
Склоняем голову перед памятью наших шехидов!" - отмечается в сообщении.
Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне
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