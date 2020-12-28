https://news.day.az/politics/1302411.html Главы МИД Азербайджана и Турции провели телефонный разговор
Главы МИД Азербайджана и Турции провели телефонный разговор
Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Турции - Джейхуна Байрамова и Мевлюта Чавушоглу.
Как сообщили в понедельник Day.Az в пресс-службе МИД Азербайджана, министры обсудили выполнение трехстороннего заявления от 10 ноября и текущую ситуацию в регионе.
Стороны также обменялись мнениями по другим региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.
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