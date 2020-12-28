Главы МИД Азербайджана и Турции провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Турции - Джейхуна Байрамова и Мевлюта Чавушоглу.

Как сообщили в понедельник Day.Az в пресс-службе МИД Азербайджана, министры обсудили выполнение трехстороннего заявления от 10 ноября и текущую ситуацию в регионе.

Стороны также обменялись мнениями по другим региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.