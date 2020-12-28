Ситуация в Армении будет ухудшаться с каждым днем

Армянская оппозиция отказалась от диалога с Николом Пашиняном по вопросу досрочных парламентских выборов в 2021 году и продолжает упорствовать в требованиях о его немедленной отставке с поста премьер-министра.

Как передает Day.Az, об этом написал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в своем телеграм-канале.

По его словам, это лишний раз показывает, что политический кризис в Армении будет преодолеть очень трудно. И дальше там может быть еще хуже, чем теперь.

"Сегодня положение Армении - как у старухи из известной сказки Пушкина, которая оказалась у разбитого корыта (по итогам 44-дневной войны). А ведь дальше Армения может вообще остаться даже без этого корыта (хоть какая-то ценность) - то есть вообще без ничего.

Думается, логика Пашиняна, который не хочет отдавать власть оппозиции, основывается не только на опасении расправы над ним (которая неизбежна, как только он сложит полномочия и покинет правительственную резиденцию), но и на стремлении начать восстановление страны в новых геополитических реалиях - когда никакого второго армянского государства на чужой территории больше нет и уже никогда не будет", - отметил Коротченко.