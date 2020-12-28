Армения на уровне президента признала, что находится в тотальном кризисе

Одержав славную победу в 44-дневной Отечественной войне, Азербайджан продемонстрировал свою силу как Армении, так и всему миру. Вооруженные силы Азербайджана под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободили наши исторические земли от оккупации. Война закончилась поражением армии страны-оккупанта, и благодаря нашей победе в регионе возникли новые реалии.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Искендеров.

Он отметил, что таких понятий, как "нагорно-карабахский конфликт", "линия соприкосновения войск" и "статус-кво" больше нет. На освобожденных территориях развевается азербайджанский триколор.

По словам депутата, одной из важных реалий является то, что победившая в 44-дневной войне азербайджанская армия сегодня выступает гарантом безопасности в регионе.

"В Армении же ситуация выглядит безнадежной. Там продолжаются политическое противостояние и гражданские протесты. Правительство Пашиняна прибегает к различным средствам для предотвращения протестов. Армянские СМИ широко освещают мнения и заключения о том, что происходит в стране. В публикациях армянских СМИ подводятся итоги последних событий. Подчеркивается, что в результате действий правительства Пашиняна тысячи семей лишились средств к существованию, экономический спад усилился, а внешний долг страны превысил восемь миллиардов долларов", - сказал Искендеров.

По его словам, поражение в войне усугубило серьезный социально-экономический кризис в Армении: "Внутреннее противостояние в этой стране достигло своего пика, что лишний раз подтверждают признания президента Армении Армена Саркисяна, сказавшего, что за прошедший период Азербайджан приложил большие усилия в направлении армейского строительства, применил современные технологии, а Армения "приняла свою мечту за реальность". "Армения говорит, что имеет сильную армию, но в действительности ее нет", сказал Саркисян, признавший успешность также информационной борьбы Азербайджана, "тогда как силы в Армении занимаются лишь взаимными обвинениями". Президент этой страны признал по итогу, что Армения стоит на коленях, и в кризисе находится не только государство, но и народ", - сказал депутат.

Он отметил, что вышеприведенные заключения президента Армении, а также тот факт, что он обвинил правительство Пашиняна в неспособности устранить текущие проблемы, его призывы к премьеру уйти в отставку со всей ясностью раскрывают суть наблюдающейся в Армении ситуации. И здесь необходимо особо подчеркнуть, что основной причиной того, что Армения попала в такую ситуацию, является именно агрессорская политика, проводимая руководством этой страны на протяжении последних тридцати лет, и вызванные ею последствия, добавил депутат.