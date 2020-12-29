https://news.day.az/politics/1302443.html Озлобленные армяне замазали надпись "Добро пожаловать в Азербайджан" - ВИДЕО
Озлобленные армяне замазали надпись "Добро пожаловать в Азербайджан" - ВИДЕО
Один из армян, который ранее был крайне недоволен появившейся надписью "Добро пожаловать в Азербайджан" на границе с Арменией, измазал ее краской и закрасил все слова.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
При этом, "герой" данного ролика сделал свое гнусное дело под покровом ночи, когда там не было азербайджанских военных - ранее на кадрах, опубликованных днем, он побоялся подойти к надписи и ворчал издалека, кидаясь недобрыми словами в адрес Пашиняна.
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