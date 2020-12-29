Турция заявила о нарушении прекращения огня в Карабахе

Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой осудил нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, призвав армянскую сторону к его соблюдению.

"Атаки в Нагорном Карабахе против Вооруженных сил Азербайджана членов армянских группировок, отказавшихся сложить оружие и отступить, являются явным нарушением режима прекращения огня, установленного трехсторонним соглашением от 9 ноября. В результате нападений армянских вооруженных группировок 26 ноября, 8, 11 и 27 декабря были погибшие и раненные среди азербайджанских военных и мирного населения", - цитирует РИА Новости заявление Аксоя, передает Day.Az.

МИД Турции заявил, что основная ответственность за вывод вооруженных армянских группировок и соблюдение режима прекращения огня лежит на Армении, подписавшей трехстороннее соглашение.

Напомним, что 27 декабря в направлении села Агдам Ходжавендского района Азербайджана незаконная армянская вооруженная группа или отряд из 6 человек, состоящий из остатков вооруженных сил Армении, напали на подразделения Азербайджанской Армии. В результате принятых мер шесть членов незаконного армянского военного отряда были уничтожены.

"Если подобное повторится, со стороны азербайджанской армии будут приняты решительные меры", - сообщили в министерстве.

Добавим, что в результате погиб один военнослужащий - Ганбаров Эльмир Раил оглу погиб, а солдат Алиев Эмин Сулейман оглу получил ранения. После оказания первой медицинской помощи раненый военнослужащий был эвакуирован в медицинское учреждение, угрозы его жизни нет. Руководство Министерства обороны выразило глубокие соболезнования семье шехида.