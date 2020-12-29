Очередное доказательство зверства армян в отношении азербайджанцев

В соцсетях всплыло новое видео, показывающее зверства армян в отношении азербайджанцев.

Как передает Day.Az, на опубликованных в Телеграм кадрах видно, как группа армянских оккупантов поджигает тело убитого азербайджанского военнослужащего. Точное место и время съемок неизвестны.

Очевидно, что погибший был военнопленным. Возможно поэтому и обрезано начало видео, чтобы не было визуальных доказательств военного преступления. Предполагается, что военнослужащего забили вилами, которые держит в руках один из армян перед тем как облить тело горючей сместью.

Преднамеренное убийство, пытки или бесчеловечное обращение являются серьезным военным преступлением и грубейшим нарушением Женевской конвенции. Мировая общественность обязана обратить внимание и осудить далеко не первое зверское поведение армян в Карабахе. Все виновные должны быть наказаны по всей строгости закона.