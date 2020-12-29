Милли Меджлис обсудит сегодня 17 вопросов

Сегодня парламент Азербайджана обсудит 17 вопросов, сообщает Day.Az..

Так, в третьем чтении будет обсуждаться госбюджет Азербайджана на 2021 год.

На повестке следующие вопросы:

- о законопроекте "О государственном бюджете Азербайджана на 2021 год" (третье чтение);

- о законопроекте "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2021 год" (третье чтение);

- о законопроекте "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2021 год" (третье чтение);

- о законопроекте "О минимальном прожиточном минимуме на 2021 год в Азербайджане" (третье чтение);

- о законопроекте "Об уровне критерия нуждаемости в Азербайджане на 2021 год" (третье чтение);

- о законопроекте "О бюджетной системе" (третье чтение);

- о законопроекте "О социальном страховании" (третье чтение);

- о законопроекте "О трудовых пенсиях" (третье чтение);

- о законопроекте "О социальных пособиях" (третье чтение);

- о смете расходов Милли Меджлиса на 2021 год;

- о смете расходов Счетной палаты на 2021 год;

- о законопроекте по поправке в "Положение о службе в таможенных органах", утвержденном законом № 768- IQ от 7 декабря 1999 г. (третье чтение);

- о законопроекте по поправке в закон "Об автомобильном транспорте";

- о законопроекте по поправке в закон "О банкротстве и разорении" (второе чтение);

- о законопроекте по поправке в Налоговый кодекс Азербайджана (второе чтение);

- о законопроекте по поправке в Налоговый кодекс Азербайджана (второе чтение);

- о законопроекте по поправке в закон "О государственном долге" (второе чтение).