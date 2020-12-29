Милли Меджлис обсудит сегодня 17 вопросов
Сегодня парламент Азербайджана обсудит 17 вопросов, сообщает Day.Az..
Так, в третьем чтении будет обсуждаться госбюджет Азербайджана на 2021 год.
На повестке следующие вопросы:
- о законопроекте "О государственном бюджете Азербайджана на 2021 год" (третье чтение);
- о законопроекте "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2021 год" (третье чтение);
- о законопроекте "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2021 год" (третье чтение);
- о законопроекте "О минимальном прожиточном минимуме на 2021 год в Азербайджане" (третье чтение);
- о законопроекте "Об уровне критерия нуждаемости в Азербайджане на 2021 год" (третье чтение);
- о законопроекте "О бюджетной системе" (третье чтение);
- о законопроекте "О социальном страховании" (третье чтение);
- о законопроекте "О трудовых пенсиях" (третье чтение);
- о законопроекте "О социальных пособиях" (третье чтение);
- о смете расходов Милли Меджлиса на 2021 год;
- о смете расходов Счетной палаты на 2021 год;
- о законопроекте по поправке в "Положение о службе в таможенных органах", утвержденном законом № 768- IQ от 7 декабря 1999 г. (третье чтение);
- о законопроекте по поправке в закон "Об автомобильном транспорте";
- о законопроекте по поправке в закон "О банкротстве и разорении" (второе чтение);
- о законопроекте по поправке в Налоговый кодекс Азербайджана (второе чтение);
- о законопроекте по поправке в Налоговый кодекс Азербайджана (второе чтение);
- о законопроекте по поправке в закон "О государственном долге" (второе чтение).
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