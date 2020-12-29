Армянские боевики пытаются сорвать перемирие в Карабахе

Армянские боевики, которые отказались покидать Карабах и нападают на азербайджанских солдат, пытаются отомстить за поражение в войне и сорвать перемирие.

Как передает Day.Az, об этом Инфо24 заявил политолог Сергей Марков.

По его словам, в лесах Карабаха остались представители наиболее радикальных сил, которые хотят продолжения войны.

"Они добиваются срыва перемирия и нового столкновения между армянскими и азербайджанскими войсками. Они хотят отомстить за поражение Армении в этой войне. Кроме того, эти силы несут угрозу в том числе и российским миротворцам. Я думаю, они связаны в какой-то мере с местным населением, но прежде всего - с ультранационалистами из партии "Дашнакцутюн", которая имеет богатый опыт террористической деятельности. Подавление таких формирований - очень важная задача. Я думаю, нужно проводить трехстороннюю военную операцию, в которой бы участвовали и Азербайджан, и Армения, и российские миротворцы", - сказал Марков.

Такие вылазки требуют решительных действий со стороны Еревана, Баку и Москвы. Тот факт, что Армения открестилась от боевиков, является позитивным моментом, считает политолог. Возможно, Ереван попытается решить вопрос своими силами.

"Необходима контртеррористическая операция. Либо ее должны точечно провести сами армянские войска, либо это будет в трехстороннем формате. Если этого не произойдет, то тогда Азербайджан в одностороннем формате проведет военную операцию.

Если такие нападения будут продолжаться, рано или поздно встанет вопрос о необходимости их подавления. Возможно, армянская сторона по требованию российских миротворцев постарается сама решить этот вопрос", - добавил эксперт.