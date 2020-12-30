С террористами разговор короткий: ликвидировать!

За годы армянской оккупации Карабаха в этом регионе накопилось очень много контрабандного и иного происхождения оружия, и я не удивлен тому, что остатки воинственных недобитков пытаются нарушить достигнутые соглашения о капитуляции Армении.

Об этом сказал Day.Az известный российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов, комментируя активизацию "заблудившихся" на освобожденных территориях Азербайджана армянских бандитов и террористов.

Тот факт, что и в Армении, и в Ханкенди утверждают, что "их там не было", Михайлов считает вполне объяснимым. Ереван будет от террористов открещиваться, да остаткам сепаратистского режима сейчас подобное не с руки. По крайней мере официально.

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"С другой стороны, Азербайджану даются откровенные козыри, так как подобные нападения явно не нравятся российским миротворцам, которые наблюдают и участвуют в разоружении оставшихся банд. Не сомневаюсь в том, что это не "заблудившиеся" военнослужащие армянской армии, а именно те, кто намеренно пытается вновь разжечь огонь войны. И их, соответственно, необходимо уничтожать. причем любыми способами. Не думаю, что Баку не воспользуется шансом", - заметил наш собеседник.

По словам российского эксперта, подобные действия считаются террористическими атаками, а с террористами разговор короткий. Те, кто не подчиняются законным требованиям, подвергаются ликвидации либо, в случае попадания в плен, трибуналу, но вряд ли передаче армянской стороне. Еревану, считает Михайлов, подобные воины не нужны. Озлобленные на всех и, прежде всего на режим Пашиняна, они могут создать много проблем в Армении, а вот их зачистка, по мнению эксперта, удовлетворит все стороны, участвовавшие в достижении соглашения о прекращении боевых действий.

"Да, это капитуляция, но если армяне проиграли, они должны принять это как должное и на многие века. И не строить реваншистские планы, а пытаться наладить добрососедские отношения с Азербайджаном и Турцией. В составе Азербайджана армянам Карабаха будет намного лучше жить, чем в шовинистической Армении", - подчеркнул Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева