https://news.day.az/politics/1302525.html Президент Ильхам Алиев утвердил изменение в закон Азербайджана "О медиации"
Президент Ильхам Алиев утвердил изменение в закон Азербайджана "О медиации"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон об изменении в закон "О медиации".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно изменению, дата вступления в силу закона продлена с 1 января по 1 июля 2021 года.
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