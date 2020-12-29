Президент Ильхам Алиев утвердил изменение в закон Азербайджана "О медиации"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон об изменении в закон "О медиации".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно изменению, дата вступления в силу закона продлена с 1 января по 1 июля 2021 года.