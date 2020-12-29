Армянские диверсанты пытаются сорвать соглашение по Карабаху

Нападение на азербайджанских военных - никакая не дезинформация, поскольку названы фамилии конкретных военнослужащих, один из которых погиб, а другой ранен. Обвинение было сформулировано четко со всей фактурой.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Взгляд сказал российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Правда, эксперт сомневается, что приказ о вылазке исходил лично от премьер-министра Пашиняна. "В Ереване сейчас нет централизованного руководства - там идет противоборство разных центров силы, и все они посылают разные месседжи азербайджанскому обществу.

Силы, которые хотят свергнуть Пашиняна, настроены на реванш, а реванш подразумевает пересмотр заключенных соглашений и активизацию диверсионных действий", - говорит Коротченко.

При этом политолог сомневается и в том, что об отправке разведывательно-диверсионной группы совсем не знали в минобороны в Ереване. "В любом случае политическая и юридическая ответственность за это нападение лежит на Армении", - считает политолог.

Коротченко полагает, что диверсионная война в Карабахе возможна, но в таком случае начнется она только со стороны Армении. Предположения об аналогичных вылазках азербайджанских диверсантов в армянский тыл собеседник считает неправдоподобными. "Они не несут никакого военного смысла для Баку, который решил свою задачу в полном объеме - восстановил территориальную целостность. Зачем идти дальше?" - риторически спрашивает Коротченко.