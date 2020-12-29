Два азербайджанских генерала награждены медалью "За освобождение Суговушана"

29 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью "За освобождение Суговушана" военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Среди награжденных этой медалью два генерал-майора - Аливердиев Вугар Афган оглу и Гасанов Хикмет Гусейн оглу.