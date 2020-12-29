Международным организациям представлен отчет об использовании Арменией иностранных террористов против Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в пресс-релизе МИД Азербайджана по итогам 2020 года.

Отмечается, что Министерство иностранных дел подготовило и представило государствам-членам ООН, а также международным организациям соответствующего профиля подробный отчет об использовании Арменией наемников и иностранных бойцов-террористов против Азербайджана в ходе военных действий в сентябре-ноябре текущего года.

Также за этот период были подготовлены и представлены во все соответствующие международные организации, включая ООН, а также Министерства иностранных дел государств, регулярные отчеты о нарушениях со стороны Армении прав человека и международного гуманитарного права, в том числе о целенаправленных обстрелах, убийствах гражданских лиц, общественной и частной собственности, гражданской инфраструктуры, - подчеркивается в пресс-релизе.