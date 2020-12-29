Международным организациям представлен отчет об использовании Арменией иностранных террористов против Азербайджана
Международным организациям представлен отчет об использовании Арменией иностранных террористов против Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в пресс-релизе МИД Азербайджана по итогам 2020 года.
Отмечается, что Министерство иностранных дел подготовило и представило государствам-членам ООН, а также международным организациям соответствующего профиля подробный отчет об использовании Арменией наемников и иностранных бойцов-террористов против Азербайджана в ходе военных действий в сентябре-ноябре текущего года.
Также за этот период были подготовлены и представлены во все соответствующие международные организации, включая ООН, а также Министерства иностранных дел государств, регулярные отчеты о нарушениях со стороны Армении прав человека и международного гуманитарного права, в том числе о целенаправленных обстрелах, убийствах гражданских лиц, общественной и частной собственности, гражданской инфраструктуры, - подчеркивается в пресс-релизе.
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