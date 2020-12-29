https://news.day.az/politics/1302582.html В Милли Меджлисе принят ряд законопроектов во втором чтении
В Милли Меджлисе принят ряд законопроектов во втором чтении
На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса 4 законопроекта были вынесены на обсуждение во втором чтении.
Как сообщает Day.Az, после обсуждения законопроекты были вынесены на голосование и приняты во втором чтении.
Принятые во втором чтении законопроекты следующие:
- "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О несостоятельности и банкротстве"
- "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики"
- "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О государственном долге".
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