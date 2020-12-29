В Милли Меджлисе принят ряд законопроектов во втором чтении

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса 4 законопроекта были вынесены на обсуждение во втором чтении.

Как сообщает Day.Az, после обсуждения законопроекты были вынесены на голосование и приняты во втором чтении.

Принятые во втором чтении законопроекты следующие:

- "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О несостоятельности и банкротстве"

- "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики"

- "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О государственном долге".