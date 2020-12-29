Грузия обновила состав комиссии по делимитации границ с Азербайджаном

Правительство Грузии обновило состав комиссии по делимитации и демаркации грузино-азербайджанской государственной границы.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Д.Залкалиани подчеркнул, что работа комиссии в 2021 году будет приоритетной.

Он отметил, что состав комиссии полностью обновлен.