https://news.day.az/politics/1302583.html Грузия обновила состав комиссии по делимитации границ с Азербайджаном
Грузия обновила состав комиссии по делимитации границ с Азербайджаном
Правительство Грузии обновило состав комиссии по делимитации и демаркации грузино-азербайджанской государственной границы.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
Д.Залкалиани подчеркнул, что работа комиссии в 2021 году будет приоритетной.
Он отметил, что состав комиссии полностью обновлен.
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