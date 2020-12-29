Азербайджан оказал гуманитарную и финансовую помощь более 30 странам

"Азербайджанская Респубоика, зарекомендовавшая себя в качестве ответственного и надежного партнера, внесла вклад и в борьбу с пандемией COVID-19".

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджанской Республики по итогам 2020 года.

Отмечено, что с этой целью Азербайджан добровольно перечислил Всемирной организации здравоохранения 10 млн. долларов США, оказал гуманитарную и финансовую помощь ISESCO и Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA), а также более 30 странам.