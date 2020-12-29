https://news.day.az/politics/1302612.html Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с главой МИД Кыргызстана
Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с главой МИД Кыргызстана
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Кыргызстана Джейхуном Байрамовым и Русланом Казакбаевым.
Как сообщили Day.Az во вторник в МИД Азербайджана, министры обменялись мнениями о выполнении трехстороннего заявления от 10 ноября и последней ситуации в регионе.
Казакбаев выразил удовлетворение обеспечением международного права и территориальной целостности Азербайджана.
Министры обменялись мнениями о расширении как двустороннего, так и сотрудничества в рамках международных организаций.
Стороны также обсудили другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.
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