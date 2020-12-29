Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с главой МИД Кыргызстана

Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Кыргызстана Джейхуном Байрамовым и Русланом Казакбаевым.

Как сообщили Day.Az во вторник в МИД Азербайджана, министры обменялись мнениями о выполнении трехстороннего заявления от 10 ноября и последней ситуации в регионе.

Казакбаев выразил удовлетворение обеспечением международного права и территориальной целостности Азербайджана.

Министры обменялись мнениями о расширении как двустороннего, так и сотрудничества в рамках международных организаций.

Стороны также обсудили другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.