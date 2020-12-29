Азербайджанские генералы награждены медалью "За освобождение Шуши"

Президент Ильхам Алиев наградил еще 5 генералов Вооруженных сил Азербайджана.

В связи с этим глава государства подписал распоряжение, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, генерал-лейтенант Мирзоев Хикмет Иззет оглу, генерал-майор Бархударов Маис Шукюр оглу, генерал-майор Мамедов Заур Сабир оглу, генерал-майор Сеидов Кямран Алигусейн оглу, генерал-майор Султанов Агамир Азизхан оглу награждены медалью "За освобождение Шуши" за личный героизм и отвагу, участвуя в боевых операциях, проведенных за освобождение от оккупации города Шуша.