https://news.day.az/politics/1302637.html Азербайджанские генералы награждены медалью "За освобождение Шуши" - ИМЕНА
Азербайджанские генералы награждены медалью "За освобождение Шуши" - ИМЕНА
Президент Ильхам Алиев наградил еще 5 генералов Вооруженных сил Азербайджана.
В связи с этим глава государства подписал распоряжение, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, генерал-лейтенант Мирзоев Хикмет Иззет оглу, генерал-майор Бархударов Маис Шукюр оглу, генерал-майор Мамедов Заур Сабир оглу, генерал-майор Сеидов Кямран Алигусейн оглу, генерал-майор Султанов Агамир Азизхан оглу награждены медалью "За освобождение Шуши" за личный героизм и отвагу, участвуя в боевых операциях, проведенных за освобождение от оккупации города Шуша.
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