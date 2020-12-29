Лавров о совместном российско-турецком Центре по контролю за прекращением огня в Карабахе
"Из международных тем мы приоритетное внимание уделили ситуации в Нагорном Карабахе".
Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам VIII заседания российско-турецкой Совместной группы стратегического планирования в Сочи.
"Приветствуем стремление Анкары содействовать выполнению сторонами конфликта своих обязательств", - подчеркнул С. Лавров.
Глава МИД РФ также рассказал о создании совместного российско-турецкого Центра по контролю за выполнением обязательств по прекращению огня в Нагорном Карабахе. Он отметил, что этот совместный центр создается в результате договоренности президентов России и Турции: "Сейчас происходит процесс активного развертывания этого центра".
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