Чавушоглу об отношениях Азербайджана, Турции и Армении

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев, несмотря на все трудности, протянул Армении руку, продемонстрировал добрые намерения. Мы, наш уважаемый президент неоднократно заявляли, что если будет устойчивый мир, то Турция, Азербайджан и Армения смогут нормализовать наши отношения".

Как передает Day.Az, об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, принимавший участие в VIII заседании Совместной российско-турецкой группы стратегического планирования в Сочи.

Напомнив о подписании меморандума о создании совместного российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе, глава МИД отметил, что необходимо предпринять ряд шагов, включая "формат шестерки":

"Я верю, что после этих шагов мы добьемся устойчивого мира в регионе. Тем самым можно добиться экономического развития".