Готово ли армянское общество к шагам, позволяющих Армении избежать окончательной утери государственности?

23 декабря 2020 г. лидер партии "Просвещенная Армения" и глава одноименной фракции армянского парламента Эдмон Марукян актуализировал создание второй российской военной базы на территории Сюникской области. Признавая нанесенный азербайджанской армией оккупантам "сокрушительный удар", решение этого вопроса он назвал "жизненно необходимым" (aysor.am).

За два дня до этого с аналогичным предложением выступил вице-председатель Республиканской партии страны Армен Ашотян. Как выразился на сей счет армянский исследователь Армен Мартиросян, можно лишь приветствовать тот факт, что "подобная идея исходит от представителей двух столь отличных друг от друга партий", однако отдельные моменты мешают "однозначно отнестись к таким совпадениям". В частности, А. Мартиросян обратил внимание на имевшие ранее место антироссийские проявления со стороны Э. Марукяна, ратификацию армяно-российского соглашения об Объединенной группировке войск Вооруженных сил Армении и России называвшего "потерей независимости".

Тем самым, армянский эксперт фактически озвучил неспонтанность появления озвученной выше идеи. В унисон чему 26 декабря лидер армянской партии "Альянс" Тигран Уриханян выступил с инициативой формирования союзного государства с Россией ("Межгосударственный союз"), "логичным шагом" на пути к чему обрисовав "формирование совместных войсковых соединений", к примеру, "в виде пограничных сил".

Таким образом, армянские политики различного толка фактически открыто ратуют за лишение Армении остатков независимости страны. Что в немалой степени является реализацией озвученного в ноябре 2020 г. предложения со стороны не нуждающегося в особом представлении Владимира Жириновского. По его словам, для армянской стороны важно принять "кардинальное решение - войти в состав России". "Проситесь в состав России, - конкретизировал он. - Да, вы перестанете быть государством. Вы будете там Закавказский федеральный округ России, центр Ереван".

Однако, в целом происходящее не должно вызывать особого удивления. Эксперты ведь не забыли, как еще в 2004 г. тогдашний председатель Госдумы РФ Борис Грызлов определил Армению форпостом России на Южном Кавказе.

А изучавший развитие российско-армянских взаимоотношений научный сотрудник политического анализа группы (GAP) в университете Париж Х Нантер и научный сотрудник Центра исследований и высшего образования (CEREM) в Военной академии в Париже Гаидз Минасян в 2008 г. писал, что "явный перевес двусторонних отношений в пользу России" постепенно "превращает Армению из партнера в вассала", т. к. с 2000 г. "Ереван согласился на подчиненную позицию".

Спустя пять лет руководитель департамента политических исследований Института Кавказа (Армения) Сергей Минасян подчеркнул, что "многие в российской элите склонны к патерналистскому восприятию Армении как составной части постсоветской сферы влияния России или, в самой крайней форме", рассматривая Армению в качестве геополитического форпоста России на Южном Кавказе.

Правда, в свете прозвучавшего можно обратить внимание на то, что Армения действительно поделилась значительной частью своей независимости с Россией. К примеру, в 2014 г. российский "Газпром" увеличил долю участия в уставном капитале ЗАО "АрмРосгазпром" до 100% (предприятие получило название "Газпром Армения"). Говоря иными словами, газовое хозяйство Армении практически полностью перешло в руки "Газпрома".

Ну а если рассмотреть ситуацию вокруг ЗАО "Электрические сети Армении" - монополиста в области распределения электроэнергии в Армении? С 2015 г. 100 % акций компании перешли под контроль российской группы "Ташир" (промышленно-строительная группа, возглавляемая Самвелом Карапетяном). В свою очередь, в конце 2019 г. распространение получила информация о продаже структурам этой же группы со стороны "РусГидро" 90% Международной энергетической компании (МЭК), владеющей Севано-Разданским каскадом ГЭС в Армении.

Кроме того, железнодорожная сеть Армении - "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД) - принадлежит российскому ОАО "Российские железные дороги" (РЖД). Причем в прошлом году армянский эксперт в области энергетической безопасности Ваге Давтян заявил, что Армения встанет перед серьезными финансовыми проблемами в случае расторжения концессионного договора с РЖД о передаче системы железнодорожного транспорта республики в управление ЮКЖД. По его словам, "в случае преждевременного расторжения договора об управлении железнодорожной системой, Армения практически окажется без подвижного состава". Тонкость тут в том, что, что согласно договору от 2008 г., "весь подвижной состав, а это около 2500 единиц полностью был приобретен российской компанией". То есть, по словам эксперта, сформируется ситуация, при которой Армения сохранит железную дорогу, инфраструктуру без возможностей для осуществления перевозок.

Таким образом, в контексте рассматриваемого сложно не согласиться со сказанным уже цитируемым Гаидзом Минасяном, заявившего после подписания 10 ноября 2020 г. главами Азербайджана, Армении и России Трехстороннего заявления, что армяне "построили режим, олигархию, но не создали государство". В связи с чем "армяне продолжат задаваться вопросами. Мы являемся народом второго сорта?". На фоне чего Г. Минасян актуализировал проведение армянским населением самоанализа.

В ракурсе вышеописываемого, можно отметить, что Трехстороннее заявление приоткрывает для Армении уникальный исторический шанс укрепить собственную государственность. Отказавшись от своих агрессивных устремлений по отношению к Азербайджану и пересмотрев многие из внедренных в сознание армянского народа ориентиров (будь-то во внутреннем или внешнем направлении), Армения еще может успеть оказаться в ряду государств, напрямую задействованных в экономическом развитии региона. Только этот путь позволит Армении избавиться от угрозы полной потери реального суверенитета страны.

Другое дело, насколько армянское общество готово избавиться от болезненных установок, на протяжении десятилетий отравляющих социум? Ведь буквально несколько дней назад армянский премьер Никол Пашинян на встрече с сопредседателями изжившей себя Минской группы ОБСЕ заявил о приоритетности уточнения статуса Нагорного Карабаха, "с учетом важности реализации права "арцахцев" на самоопределение, деоккупации оккупированных Азербайджаном территорий". Вслед за чем аналогично высказался и министр иностранных дел Армении Ара Айвазян. "Многие сейчас ошибаются, думая, что путем применения военной силы вопрос статуса "арцаха" был снят с повестки, - произнес он, - в этой связи сопредседатели Минской группы подтвердили, что вопрос статуса Карабаха остается в повестке переговоров. При несогласии Азербайджана в этом вопросе Армения рассмотрит процесс признания "республики" "арцах"".

А отсюда и сомнения - не столкнется ли армянский народ в ближайшей перспективе с ситуацией, когда вместо укрепления государственности Армения в еще большей степени окажется перед фактом утери реального суверенитета страны?

1.Армен Мартиросян. Тернистый путь западника Марукяна

http://www.noravank.am/rus/articles/detail.php?ELEMENT_ID=18752

2.Уриханян предлагает Армении сформировать союзное государство с Россией

https://ru.armeniasputnik.am/politics/20201226/25906867/Partiya-Alyans-predlagaet-sformirovat-soyuznoe-gosudarstvo-s-Rossiey.html

3.Владимир Жириновский: Нужно Армении войти в состав России

https://radiokp.ru/podcast/itogi-s-zhirinovskim/129642

4.Встречи Председателя Госдумы РФ Бориса Грызлова в Национальном Собрании РА

https://armenpress.am/rus/news/537556.html

5.Гаидз Минасян. Армения, российский форпост на кавказе?

https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/ifri_rnv_minassian_armenie_russie_rus_fevr2008.pdf

6.Сергей Минасян. Российско-армянские отношения: Эмоции или прагматизм?

https://www.ponarseurasia.org/ru/memo/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC

7."Газпром" увеличивает долю в "АрмРосгазпром" до 100%

https://www.gazprom.ru/press/news/2014/january/article182595/

8."РусГидро" вслед за "Интер РАО" уходит из Армении

https://investfunds.ru/news/64299/

9.Россия уйдет, но китайцы не придут: к чему приведут Армению "страсти" вокруг ЮКЖД

https://ru.armeniasputnik.am/economy/20190923/20514146/Rossiya-uydet-no-kitaytsy-ne-pridut-k-chemu-privedut-Armeniyu-strasti-vokrug-YuKZhD.html

10.Цит. по: Le Point (Франция): Россия - "главный победитель" в конфликте в Нагорном Карабахе

https://inosmi.ru/politic/20201112/248525576.html

11.Необходимо возобновить переговоры по Карабаху в рамках Минской группы ОБСЕ - Пашинян

https://rus.azatutyun.am/a/31000539.html

12.Когда Ереван признает статус Карабаха?

https://ru.armeniasputnik.am/politics/20201216/25781355/Kogda-Erevan-priznaet-status-Karabakha-Poyasnyaet-glava-MID-Armenii.html