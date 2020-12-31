Армяне протрезвеют и поймут, признание юрисдикции Баку совершенно неизбежно

Военный преступник Виталий Баласанян нашел свое счастье после завершения карабахского конфликта. За годы, прошедшие после первой войны, он мыкался по оппозициям, непонятным группировкам, строил из себя крутого мужика, но не находил себе должного применения. Это тот самый Баласанян, который хвастал, что именно он сделал первый выстрел в карабахском конфликте, в феврале 1988 года убив азербайджанцев. Теперь он хочет сделать свой последний выстрел в этом конфликте, правда, немного опоздав.

Новый нелегитимный "глава совбеза" Карабаха, назначенный не менее нелегитимным "президентом", представил свою политическую программу. По всему видно, что военный преступник направлен в Ханкенди на замену Араику Арутюняну, не оправдавшему надежд сепаратистов. Баласанян рассчитывает это доверие оправдать в сотрудничестве с Арменией и... Россией. Он так и сказал, пообещав вернуть освобожденные Азербайджаном территории "вместе с военно-политическим руководством Армении и РФ". Интересно, Владимир Владимирович в курсе?

Баласанян пообещал армянам Карабаха также российские паспорта, границы, армию и высокие зарплаты. И всячески показывал свою пророссийскость, каждой фразой старался убедить соплеменников, что Россия на стороне сепаратистов, а миротворцы - свои в доску и находятся здесь только для защиты армянских интересов.

Примечательно, что откровения Баласаняна последовали после очередной террористической атаки армянских банд в Гадруте. В связи с отсутствием внятной реакции на случившееся со стороны миротворцев, у азербайджанского общества возникли некоторые вопросы, чем поспешил воспользоваться этот вымышленный карабахский персонаж. Фактически заявления Баласаняна - это провокация не против Азербайджана, а против России и ее миротворцев.

Наш собеседник - известный политолог Фархад Мамедов.

После победы Азербайджана мы должны быть готовы к тому, что будет большое количество провокаций, заявлений, деструктивной активности международных организаций, которые не смирились с итогами войны. Для этого нужно время. С другой стороны, процессы, которые происходят в Армении и среди армян Нагорного Карабаха, также привлекают наше внимание. Азербайджан должен быть готовым к тем результатам, которые могут иметь место по итогам развития этих процессов.

Небезызвестный Виталий Баласанян в недавнем своем интервью постарался предстать эдаким лидером армян Карабаха. Наговорил он много всякого, и на всех его сумасбродных мыслях заострять внимание не стоит. На мой взгляд, есть два пункта, заслуживающих внимания. Во-первых, он признал, что у всех армян Карабаха наличествуют паспорта Армении, самопровозглашенное образование никто не признал и, соответственно, его "паспорта" являются бутафорскими. Во-вторых, он очень серьезно подставил Россию, заявив, что не исключает раздачи карабахским армянам российских паспортов.

Что касается российского фактора, который так педалируют Баласанян и поддерживающие его силы. Безусловно, Азербайджан может воспрепятствовать всем "грандиозным" планам Баласаняна. Но Россия и сама не заинтересована в таких акциях, потому что в этом случае она становится стороной конфликта. А ей очень важно сохранять свой нейтральный статус, так как обе стороны доверили ей роль миротворца. Потеря элемента нейтральности может создать в будущем проблемы самой России, что ей совершенно не нужно, так как у нее уже достаточно сложностей на международной арене, кроме того, не все хорошо и с традиционными союзниками.

В нынешних условиях России будет сложно оказывать армянам Карабаха какую-то долгосрочную поддержку. И самое главное, что следует помнить: Россия имеет обязательства перед Арменией, но не перед армянами. Это разные категории. Поэтому я не думаю, что фантазии Баласаняна найдут применение в реальности. Это - банальная провокация лица, желающего прийти к власти и представляющего армянам Карабаха какой-то альтернативный выход из ситуации. Он как бы выдвигает свою платформу. Он представитель старого карабахского клана, был активным критиком Пашиняна, а теперь предстает в облике эдакого пророссийского политика.

Следует учесть, что среди армян Карабаха пока еще идет процесс примирения с реальностью. Сейчас они на втором этапе - ищут альтернативные пути. Они понимают, что военным путем в ближайшие годы изменить ситуацию невозможно. На Армению как гаранта безопасности надеяться тоже уже невозможно - она не выполнила свои обязательства. И потому сейчас идет поиск альтернативных способов существования армян на этой территории. Армяне отрезвеют и придут к единственно правильному выводу о безальтернативности признания юрисдикции Азербайджана тогда, когда с наступлением весны придет время возобновления хозяйственной деятельности. Это неизбежно.

Было бы хорошо, если бы российская сторона сама тоже реагировала на подставляющие ее заявления и действия армянской стороны. На провокационные высказывания Баласаняна, появление террористов в лесах, оказание вооруженного сопротивления азербайджанской армии, беспрепятственный проход вооруженных банд в зону ответственности российских миротворцев.

В принципе, нынешняя некоторая неразбериха была ожидаема, потому что решение о вводе миротворцев принималось в авральном режиме. Но сегодня уже пора прописать более четко и конкретно их полномочия, права и обязанности на территории, которую предоставляет Азербайджан. Также должны быть четко прописаны функции российско-турецкого мониторингового центра в плане мониторинга деятельности миротворцев. Все это должно быть прописано в каком-то отдельном документе, и миротворцы должны действовать в его рамках.

А провокации армян только усложняют ситуацию. Например, замедляется процесс обмена пленными. Или же пример последних гадрутских событий, когда армянских спасателей не допустили к поиску тел убитых. В итоге и в азербайджанском обществе, и среди армян Карабаха формируется негативное мнение о миротворцах. Это не самая хорошая ситуация, в которой те хотели бы оказаться. Поэтому, чтобы не допускать провокаций в свой адрес, им необходимо демонстрировать принципиальную позицию, сразу открещиваться от провокационных заявлений и не быть столь лояльными в отношении военных преступников вроде Баласаняна и Араика Арутюняна. Для российских миротворцев очень важна равноудаленность от сторон, а не, скажем так, равноблизость, которую они пытаются пока что демонстрировать.

Лейла Таривердиева