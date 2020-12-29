https://news.day.az/politics/1302699.html Азербайджанские и турецкие военные саперы очищают Карабах от мин - ВИДЕО
Азербайджанские и турецкие военные саперы очищают Карабах от мин - ВИДЕО
Группа по очистке мин Вооружунных сил Турции в нашей стране совместно с подразделениями Инженерных Войск Азербайджана выполняет задачи инженерного обеспечения на территиории освобожденного Агдамского района.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Минобороны, военные саперы обеих стран, очищая посевные поля и связующие дороги от мин и неразорвавшихся снарядов, приводят их в состояние, пригодное для использования.
Мероприятия по обнаружению и обезвреживанию неразорвавшихся снарядов и мин на освобожденных территориях продолжаются.
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