Омбудсмен прокомментировала сожжение армянскими военными тела пленного азербайджанского солдата

Омбудсмен Сабина Алиева выразила отношение к распространившемуся в социальных сетях и других информационных источниках видео, на котором показано сожжение членам армянских вооруженных отрядов тела пленного азербайджанского военнослужащего, и обратилась к международной общественности.

Как сообщили Day.Az в Аппарате омбудсмена, в обращении говорится:

"В соцсетях и других информационных источниках распространены видеоролики, на которых показано, как члены армянских вооруженных отрядов сжигают тело пленного азербайджанского военнослужащего. На кадрах видно, как тело пленного азербайджанского военнослужащего заливается горючей жидкостью и поджигается. Как видно армянская сторона до сих пор продолжает грубо нарушать требования Женевских конвенций и других норм гуманитарного права, участником которых она является, сжигая тело азербайджанского военнослужащего. Считаем, что армянские военные сделали это, чтобы скрыть следы бесчеловечных и жестоких действий.

Решительно осуждаем это преступление, совершенное незаконными армянскими вооруженными группами или отрядами ВС Армении, оставшимися на территории, и призываем международные организации выразить реакцию на такие бесчеловечные действия, грубое нарушение прав человека".