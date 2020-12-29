Михаил Мишустин поздравил Президента Ильхама Алиева
Председатель Правительства России Михаил Мишустин направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый Ильхам Гейдарович.
От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с Днем рождения!
Хотел бы отметить Ваш значимый личный вклад в укрепление российско-азербайджанских отношений, основанных на принципах дружбы, добрососедства и партнерства. Совместными усилиями создаются благоприятные условия для развития торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества, реализации крупных перспективных проектов в различных областях.
Убежден, что дальнейшее наращивание всего комплекса взаимодействия, продвижение новых инициатив в полной мере отвечают долгосрочным интересам России и Азербайджана.
Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, счастья и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности", - говорится в поздравительном письме.
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