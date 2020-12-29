https://news.day.az/politics/1302752.html Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих ВС Азербайджана медалью "За освобождение Лачина"
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих ВС Азербайджана медалью "За освобождение Лачина"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджана медалью "За освобождение Лачина".
С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.
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