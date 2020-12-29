Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих ВС Азербайджана медалью "За освобождение Лачина"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджана медалью "За освобождение Лачина".

С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.