Азербайджанская диаспора в странах Aмерики и Европе оказала внушительную поддержку армии, семьям шехидов и гази

2020 год, запомнившийся славной Победой, одержанной нами в Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего, одновременно стал годом испытаний для азербайджанской диаспоры в связи с COVID-19 и товузской провокацией Армении.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, азербайджанская диаспора, проявившая организованность и оперативность во время COVID-19 и товузских провокаций, еще раз продемонстрировала единство, боевой дух и в Отечественной войне. Деятельность нашей диаспоры не ограничилась лишь участием в информационной борьбе и доведением до международной общественности правового голоса нашего государства. Hаши соотечественники, проживающие за рубежом, проявили особую активность и в акциях материально-технической поддержки, оказанной государству, армии, семьям шехидов и гази.

В период 44-дневной Отечественной войны азербайджанская диаспора, осуществляющая деятельность в различных странах Америки и Европы, оказала нашей армии, семьям шехидов и гази материальную поддержку в размере 332.640 манатов, 188.416 долларов СШA и 118.782 евро (Всего: 900.073 маната). Средства переданы через Фонд поддержки азербайджанской диаспоры и Фонд помощи вооруженным силам, а также напрямую.

Наряду с материальными средствами, по инициативе наших соотечественников солдатам были отправлены тысячи комплектов теплой одежды, продовольственные посылки, медицинские принадлежности. А группа наших соотечественников, проживающих в Канаде, взяла шефство над 101 семьей шехидов.

Руководство и коллектив Государственного комитета по работе с диаспорой выражает нашим соотечественникам за рубежом, сердца которых постоянно бьются в унисон с исторической родиной, признательность за единство и организованность, проявленные в период 44-дневной Отечественной войны, за то, что, находясь рядом с нашим государством, они оказали материально-техническую поддержку, и желает им в предстоящие годы все новых и новых достижений.