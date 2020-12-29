https://news.day.az/politics/1302767.html Азербайджанские солдаты отомстили за смерть Эльмира Гамбарова, убитого армянами в Гадруте - ВИДЕО
Азербайджанские солдаты отомстили за смерть Эльмира Гамбарова, убитого армянами в Гадруте - ВИДЕО
27 декабря состоялась операция по ликвидации 6-х армянских диверсантов в Ходжавендском районе.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Доказательством тому, что видео новые, служит то, что военнослужащий на видео говорит о том, что Эльмир Гамбаров, погибший в этот день от рук диверсантов, был отмщён.
Представляем вашему вниманию данные кадры:
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