Азербайджанские солдаты отомстили за смерть Эльмира Гамбарова, убитого армянами в Гадруте

27 декабря состоялась операция по ликвидации 6-х армянских диверсантов в Ходжавендском районе.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Доказательством тому, что видео новые, служит то, что военнослужащий на видео говорит о том, что Эльмир Гамбаров, погибший в этот день от рук диверсантов, был отмщён.

Представляем вашему вниманию данные кадры: